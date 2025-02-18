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В Кремле воздержались от оценки российско-американских переговоров в Саудовской Аравии

Песков призвал дождаться конца переговоров США и РФ в Эр-Рияде для их оценки
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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться окончания переговоров с участием представителей США и РФ, которые стартовали 18 февраля в Эр-Рияде, чтобы можно было дать какую-то оценку этой встрече.

«Переговоры только начались... Как можно оценивать то, что только началось? Идут переговоры», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Москве оценивают начало переговоров.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходят переговоры представителей США и России по Украине. Мероприятие посвящено подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Российскую делегацию представляют помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Ушаков отметил, что Россия приехала на переговоры с серьезным подходом.

Британская газета Financial Times написала, что США пошли на значительные уступки России еще до начала переговоров в Саудовской Аравии. Вашингтон, среди прочего, отверг путь Киева в НАТО.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что РФ и США обсуждают восстановление экономических проектов.

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