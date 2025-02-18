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Политолог назвал причины отсутствия Украины и ЕС на переговорах в Эр-Рияде

Политолог Марков: Украина и ЕС выступают за продолжение конфликта
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Evelyn Hockstein/AP

Российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале назвал пять причин отсутствия Украины и Европы на переговорах в Саудовской Аравии.

По его словам, в первую очередь представителей Украины и ЕС нет на переговорах, потому что тема касается наступления мира. Однако Владимир Зеленский и ЕС выступают за продолжение конфликта.

Также, по мнению Маркова, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп являются потенциальными союзниками по ценностям, по идеологии и философии.

Политолог также обратил внимание, что на переговорах обсудят не только украинский конфликт.

«Тема переговоров <...> — весь мир: чтобы не было ядерной войны, новая система безопасности, региональные конфликты типа палестинского и иранского», — подчеркнул он.

Он считает, что это стало третьей причиной отсутствия некоторых стран на встрече.

Еще одной причиной участия в переговорах только России и США стал, в частности, контроль за ядерной безопасностью, размораживание дипломатических отношений и снятие санкций, добавил эксперт.

К тому же, Марков добавил, что ни Украина, ни страны ЕС не являются в полной мере суверенными странами в отличие от США и России.

Ранее глава РФПИ заявил о готовности США восстановить ряд проектов с Россией.

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