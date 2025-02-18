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Глава РФПИ допустил возвращение американских нефтяных компаний в Россию

Глава РФПИ Дмитриев: нефтяные компании из США могут вернуться в Россию
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Американские нефтяные компании «в какой-то момент» могут вернуться к деятельности на территории России. Об этом газете The New York Times заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы считаем, что в какой-то момент они вернутся, потому что зачем им отказываться от тех возможностей, которые им предоставила Россия, чтобы получить доступ к российским природным ресурсам?» — подчеркнул он.

По словам Дмитриева, американские нефтяные компании «вели очень успешный бизнес в России».

Как напоминает NYT, Ведущие западные нефтяные компании, включая Exxon Mobil , присоединились ко многим другим компаниям и ушли из России после начала СВО на Украине.

До этого глава РФПИ также отмечал, что России и США нужно реализовывать совместные проекты, в том числе в Арктике.

По его словам, страны в данный момент находятся в начале диалога. Дмитриев отметил, что администрация бывшего главы Белого дома Джо Байдена «давала очень много дезинформации, очень много неправильных посылов».

Ранее Дмитриев заявил, что улучшение отношений США и РФ позволит решать глобальные задачи.

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