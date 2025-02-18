Глава РФПИ призвал США и Россию сотрудничать по совместным проектам

России и США нужно реализовывать совместные проекты, в том числе в Арктике. Об этом журналистам заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, участвующий в российско-американских переговорах в Эр-Рияде, передает ТАСС.

По его словам, страны в данный момент находятся в начале диалога. Дмитриев отметил, что администрация бывшего главы Белого дома Джо Байдена «давала очень много дезинформации, очень много неправильных посылов».

«Наш диалог позволяет сказать правду, сказать то, что российская экономика хорошо развивается. Нам надо делать совместные проекты, в том числе, например, и в Арктике, и в других областях», — подчеркнул Дмитриев.

Он добавил, что российская и американская стороны на встрече в Эр-Рияде 18 февраля обсуждают восстановление сотрудничества по целому ряду экономических проектов.

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходят переговоры представителей США и России по Украине. Встреча посвящена подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов. Российскую делегацию представляют помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров.

Ранее Дмитриев заявил, что налаживание экономических контактов между Россией и США важно для Вашингтона.