В США высокопоставленная чиновница уволилась после споров с DOGE о доступе к данным

NBC News: чиновница уволилась после споров с DOGE о доступе к секретным данным

Исполняющая обязанности комиссара Администрации социального обеспечения (SSA) США Мишель Кинг покинула свой пост после отказа предоставить департаменту государственной эффективности (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, доступ к конфиденциальной государственной информации. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«‎Ее не заставляли покидать ведомство, это был ее выбор. Выбором Белого дома было не позволить ей дальше возглавлять его», — сказала телеканалу президент американской правозащитной группы Social Security Works Нэнси Альтман.

По словам Альтман, запрос DOGE касался предоставления доступа к секретной информации, включая банковские данные американцев, номера социального страхования, сведения о доходах, семейном положении, дате рождения, а также медицинские документы, необходимые для получения пособия по инвалидности. Президент правозащитной группы отметила, что граждане Соединенных Штатов передавали правительству эту информацию через налоговые декларации и отчеты их работодателей о доходах.

Уточняется, что вместо Кинг президент США Дональд Трамп назначил исполняющим обязанности комиссара Лиланда Дудека — руководителя отдела SSA по борьбе с мошенничеством.

14 февраля сообщалось, что DOGE получил доступ к ПО для передачи данных Минтруда США. Речь идет о программном обеспечении PuTTY. При этом уточняется, что из-за исков ряда профсоюзов доступ DOGE к данному ПО приостановлен, как минимум на время.

Ранее Маск признался, что уже давно имеет доступ к секретным сведениям.