Во Франции заявили, что вопрос размещения европейских войск на Украине не в повестке дня

Вопрос отправки европейских войск на Украину не входит в повестку дня на данный момент. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро телеканалу France Info.

«Этот вопрос сейчас не стоит. И никто не говорил, что намерен сегодня направить войска на Украину. Мы говорим, что хотим мира», — прокомментировал Барро.

На вопрос о предоставлении со стороны Европы гарантий безопасности Украине министр иностранных дел Франции ответил, что эту тему пока затрагивать рано. Барро также отказался от комментариев на тему отправки военных на Украину. По словам главы ведомства, настолько громкие заявления в СМИ не делаются.

15 февраля агентство Associated Press (AP) сообщало, что группа европейских стран, включая Великобританию и Францию, «тайно» работает над планом отправки войск на Украину. Отмечается, что соответствующие планы страны ЕС могут готовить в целях обеспечить выполнение «любого будущего мирного соглашения с Россией». Как утверждается в материале AP, Великобритания и Франция находятся в авангарде планов по отправке войск на Украину.

Ранее генсек НАТО поддержал мирные переговоры по Украине.