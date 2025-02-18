Глава РФПИ оценил возможность возвращения нефтяных компаний США в Россию

Нефтяные компании Соединенных Штатов в какой-то момент захотят вернуться в Россию. Об этом в интервью газете The New York Times заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы считаем, что в какой-то момент они вернутся, потому что зачем им отказываться от тех возможностей, которые им предоставила Россия», — заявил он.

По словам Дмитриева, американские компании вели «очень успешный» бизнес в РФ.

До этого в ходе российско-американских переговоров в Эр-Рияде глава РФПИ заявил, что переговоры с новой администрацией Соединенных Штатов говорят о том, что политика сдерживания в отношении России «провалилась».

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходят переговоры представителей США и России по Украине. Встреча посвящена подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Ранее стало известно об уступках США России до начала переговоров в Эр-Рияде.