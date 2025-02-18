Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Литве заявили, что не обсуждают вопрос отправки на Украину своих военных

В Литве не планируют отправлять военных на Украину
close
Yauhen Yerchak/Global Look Press

Вопрос отправки на Украину литовских военных в Вильнюсе на данный момент не обсуждается. Об этом в эфире радиостанции Žinių radijas заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите.

«Мы могли бы помочь Украине направлением наших инструкторов. Это бесспорно. Однако о том, чтобы посылать на Украину какой-то контингент, пока речи нет», — сказала она.

За время конфликта Литва направила Украине более €1,5 млрд, в том числе военную помощь на €767 млн. В конце января Вильнюс подтвердил данное ранее обязательство ежегодно выделять Киеву сумму на оборону и безопасность Украины, равную 0,25% своего ВВП. Это порядка €190 млн.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что поддержка Украины привела к опустошению европейских резервов. По его словам, резервы теперь «пусты наполовину» и их нужно восполнять. До этого Будрис также называл Литву «поставщиком безопасности» на Украине. По его словам, Вильнюс вносит свой вклад не только дипломатией, но и «другими средствами».

Ранее президент Литвы заявил, что после разговора Трампа и Путина ничего не изменилось.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами