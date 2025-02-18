Глава РФПИ обвинил администрацию Байдена в отказе понять позицию РФ

Администрация бывшего президента США Джо Байдена не стремилась понять озабоченности России. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

«Она (администрация Байдена. — «Газета.Ru») занимала свои идеологические догмы, позиции. И то, что мы видим пока, еще очень рано, что американская сторона готова выслушать позицию России, готова понять позицию России. А именно с этого начинается диалог», — сказал глава РФПИ.

До этого Дмитриев заявил, что налаживание экономических контактов с Россией важно для США и других стран. По оценке главы РФПИ, американский бизнес из-за ухода с российского рынка потерял более $300 млрд.

18 февраля в Эр-Рияде проходят переговоры представителей России и США. С российской стороны в них будут участвовать глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны — госсекретарь Марк Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Ранее Ушаков оценил настрой российской делегации перед переговорами с США.