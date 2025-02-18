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Глава РФПИ обвинил администрацию Байдена в отказе понять позицию РФ

Глава РФПИ Дмитриев: администрация Байдена не пыталась понять озабоченности РФ
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Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Администрация бывшего президента США Джо Байдена не стремилась понять озабоченности России. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

«Она (администрация Байдена. — «Газета.Ru») занимала свои идеологические догмы, позиции. И то, что мы видим пока, еще очень рано, что американская сторона готова выслушать позицию России, готова понять позицию России. А именно с этого начинается диалог», — сказал глава РФПИ.

До этого Дмитриев заявил, что налаживание экономических контактов с Россией важно для США и других стран. По оценке главы РФПИ, американский бизнес из-за ухода с российского рынка потерял более $300 млрд.

18 февраля в Эр-Рияде проходят переговоры представителей России и США. С российской стороны в них будут участвовать глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны — госсекретарь Марк Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Ранее Ушаков оценил настрой российской делегации перед переговорами с США.

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