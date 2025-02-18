Экс-премьер Польши назвал саммит в Париже «дружеской встречей за чашкой кофе с пирожными»

Саммит лидеров европейских стран в Париже был бессмысленным. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в эфире польского телеканала TVP Info.

«Это была дружеская встреча за чашкой кофе с пирожными. Абсолютно бессмысленная», — сказал он, отметив, что встреча создает ненужную напряженность в ЕС.

Бывший премьер-министр обвинил европейских лидеров в пустой трате трех месяцев после выборов президента США.

По его словам, сотни аналитиков, работающих в Европейской комиссии, не получали никаких распоряжений по этому вопросу.

«Украина проиграла эту войну, и нет смысла проявлять снисходительность. Возможно, соглашение, которое будет заключено в Эр-Рияде, станет еще большим шоком», — считает Миллер.

Бывший глава польского правительства не исключил, что США сократят свое военное присутствие на восточном фланге НАТО, например, в обмен на вывод российских войск из Белоруссии.

Экстренная встреча европейских лидеров состоялась 17 февраля. Ее участники поддержали усиление оборонных расходов, но не смогли прийти к единому мнению по вопросу возможного размещения миротворческой миссии на Украине. Великобритания и Дания выразили готовность обсуждать отправку войск, в то время как Германия, Италия и Польша сочли этот шаг преждевременным и неэффективным.

Ранее в Германии заявили, что Европа осталась за «детским столом» в переговорах по Украине.