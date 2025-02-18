Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Эстонии прокомментировали итоги конференции в Мюнхене

Михкельсон назвал дипломатической победой РФ итоги конференции в Мюнхене
close
Depositphotos

Мюнхенская конференция по безопасности предоставила России дипломатическую инициативу. Об этом заявил председатель парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон, передает ТАСС.

«Я считаю, что Россия добилась важной победы на выходных — она более активна в дипломатическом плане», — сказал он.

Михкельсон считает, что в настоящий момент у России есть инициатива не только на поле боя, но и в дипломатии.

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Одной из ключевых тем стал конфликт на Украине. За несколько дней до конференции президент США Дональд Трамп провел первый официальный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ряд вопросов, включая украинский кризис и пути его решения.

Американскую делегацию в Мюнхене возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс. Политик раскритиковал власти Евросоюза и призвал президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры. Позиция американских властей несколько шокировала глав европейских делегаций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген расплакался во время церемонии закрытия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами