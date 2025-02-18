Перед новым правительством Германии будет стоять задача создания армии «пострашнее», чтобы иметь возможность якобы «запугать» президента России Владимира Путина. Об этом в статье для агентства Bloomberg написал обозреватель издания Крис Брайант.

«Германии нужна армия пострашнее, чтобы запугать Путина», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что новое правительство Германии после парламентских выборов столкнется с «огромными проблемами с личным составом, оснащением и финансированием».

Германия, как отмечается в материале, лишь спустя три года после начала СВО на Украине «наконец-то выполняет» свое обязательство перед НАТО тратить минимум 2% валового внутреннего продукта на оборону. Однако, пишет агентство, она «все еще далека» от того, чтобы эффективно защитить себя или «заполнить пробел», оставленный гарантиями безопасности США.

16 февраля сопредседатель и кандидат в канцлеры Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель сообщила, что партия хотела бы установить «очень хорошие отношения» с Россией, а также завершить санкционную политику по отношению к ней, поскольку санкции в первую очередь вредят ФРГ.

Ранее Орбан назвал лидеров Евросоюза трусливыми кроликами.