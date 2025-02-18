Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США ничего не сообщали Зеленскому о будущих переговорах с Россией в Эр-Рияде

Hill: Зеленскому ничего не сообщили перед переговорами России и США в Эр-Рияде
close
Wolfgang Rattay/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский ничего не знал о переговорах между представителями России и США в Саудовской Аравии, пока о них не было объявлено в публичном поле. Об этом пишет американская газета The Hill.

«Президент Украины Владимир Зеленский <...> заявил, что «ничего не знал» о мирных переговорах на Ближнем Востоке, пока о них не было объявлено публично», — говорится в материале издания.

До этого Зеленский заявил, что Киев не будет участвовать в переговорах США и России, даже если его попросят. Президент Украины добавил, что когда приедет в Саудовскую Аравию, то спросит у принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауди, что он знает о темах переговоров.

В ходе встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде будут обсуждаться перспективы начала двусторонних переговоров между РФ и США по украинскому кризису, сообщал ранее помощник президента России Юрий Ушаков.

Ранее в офисе Генсека ООН прокомментировали предстоящую встречу России и США в Эр-Рияде.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами