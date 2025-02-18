США ничего не сообщали Зеленскому о будущих переговорах с Россией в Эр-Рияде

Hill: Зеленскому ничего не сообщили перед переговорами России и США в Эр-Рияде

Украинский лидер Владимир Зеленский ничего не знал о переговорах между представителями России и США в Саудовской Аравии, пока о них не было объявлено в публичном поле. Об этом пишет американская газета The Hill.

«Президент Украины Владимир Зеленский <...> заявил, что «ничего не знал» о мирных переговорах на Ближнем Востоке, пока о них не было объявлено публично», — говорится в материале издания.

До этого Зеленский заявил, что Киев не будет участвовать в переговорах США и России, даже если его попросят. Президент Украины добавил, что когда приедет в Саудовскую Аравию, то спросит у принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауди, что он знает о темах переговоров.

В ходе встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде будут обсуждаться перспективы начала двусторонних переговоров между РФ и США по украинскому кризису, сообщал ранее помощник президента России Юрий Ушаков.

Ранее в офисе Генсека ООН прокомментировали предстоящую встречу России и США в Эр-Рияде.