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Губернатор Запорожской области назвал угрозу Русскому миру

Губернатор Балицкий: заморозка конфликта на Украине угрожает Русскому миру
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РИА Новости

Любая заморозка конфликта на Украине несет серьезные угрозы глобальному Русскому миру. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

По его мнению, в первую очередь в результате заморозки конфликта могут пострадать Одесса, Николаев и Приднестровье. В связи с этим необходимо довести начатое на Украине до конца, отметил губернатор.

«Я против любых заморозок: «Минска-2», «Минска-3», «Минска-4» или Хасавюртовских соглашений. Русский мир, если мы остановим войну, будет под большой угрозой», — сказал Балицкий.

Президент России Владимир Путин заявлял, что заморозка украинского конфликта неприемлема для Москвы, необходим долгосрочный прочный мир.

В этом же интервью Балицкий сказал, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении США редкоземельных металлов в обмен на американскую военную помощь являются безосновательными, поскольку большинство месторождений находятся на подконтрольных России территориях.

Ранее Путин заявил, что русскому миру сегодня объявлена война.

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