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В Запорожской области напомнили Зеленскому, что редкоземельные металлы принадлежат РФ

Балицкий: Зеленский не получит редкоземельные металлы из месторождений ДНР и ЛНР
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Александр Кряжев/РИА Новости

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении США редкоземельных металлов в обмен на американскую военную помощь являются безосновательными, поскольку большинство месторождений находятся на подконтрольных России территориях. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью ТАСС.

«Зеленский – малахольный. Титановая пластина в голове – вот и все редкоземельные металлы, которые ему светят», — сказал чиновник.

Балицкий подчеркнул, что все, что находится на подконтрольных России территориях, принадлежит этой стране и российскому народу.

Эксперты оценивают, что Украина контролирует только 30% месторождений редкоземельных металлов, в то время как 70% находятся на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

В феврале президент США Дональд Трамп предложил Украине сделку, в рамках которой Украина должна была предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. В обмен на это США обещали предоставить гарантии безопасности для Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генсек НАТО раскрыл, кто готов предоставить гарантии безопасности для Украины.

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