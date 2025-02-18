Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Европу предупредили о новом финансовом кризисе

Кандидат в канцлеры Германии Мерц: Европе грозит новый финансовый кризис
close
Shutterstock

Европа в скором времени может столкнуться с новым финансовым кризисом. Об этом заявил лидер немецкого оппозиционного блока Христианского демократического союза (ХДС) и Христианского социалистического союза (ХСС), кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц в беседе с американской газетой Politico.

«Новый финансовый кризис определенно надвигается… Это будет кризис суверенного долга. Мы не знаем, когда он наступит», — подчеркнул он.

Кандидат в канцлеры Германии также не пояснил, что может оказаться спусковым крючком для начала упомянутого им финансового кризиса в ЕС.

До этого Мерц заявлял, что Евросоюз не может позволить себе демонстрировать слабость в отношениях с Соединенными Штатами.

Мерц также обеспокоился недавним решением президента США Дональда Трампа ввести 25-процентную пошлину на весь импорт стали и алюминия, что привело к эскалации напряженности в отношениях между США и их торговыми партнерами.

Ранее Мерц высказался о переговорах по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами