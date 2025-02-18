Европу предупредили о новом финансовом кризисе

Европа в скором времени может столкнуться с новым финансовым кризисом. Об этом заявил лидер немецкого оппозиционного блока Христианского демократического союза (ХДС) и Христианского социалистического союза (ХСС), кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц в беседе с американской газетой Politico.

«Новый финансовый кризис определенно надвигается… Это будет кризис суверенного долга. Мы не знаем, когда он наступит», — подчеркнул он.

Кандидат в канцлеры Германии также не пояснил, что может оказаться спусковым крючком для начала упомянутого им финансового кризиса в ЕС.

До этого Мерц заявлял, что Евросоюз не может позволить себе демонстрировать слабость в отношениях с Соединенными Штатами.

Мерц также обеспокоился недавним решением президента США Дональда Трампа ввести 25-процентную пошлину на весь импорт стали и алюминия, что привело к эскалации напряженности в отношениях между США и их торговыми партнерами.

Ранее Мерц высказался о переговорах по Украине.