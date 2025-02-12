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Мерц призвал Евросоюз не быть карликом в отношениях с США

Кандидат в канцлеры Мерц: ЕС не должен быть карликом в отношениях с США
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Lisi Niesner/Reuters

Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что Евросоюз не может позволить себе демонстрировать слабость в отношениях с Соединенными Штатами. Его слова приводит Politico.

«ЕС не должен подступаться к Вашингтону как карлик, потому что тогда с ним и будут обращаться как с карликом», – сказал он и призвал европейских лидеров «нарастить мышцы».

Мерц также обеспокоился недавним решением Дональда Трампа ввести 25-процентную пошлину на весь импорт стали и алюминия, что привело к эскалации напряженности в отношениях между США и их торговыми партнерами.

До этого кандидат в канцлеры заявил о беспокойстве происходящими в США событиями после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Он заявил, что Америка при Трампе «уже не та, которую мы знали раньше».

Ранее соглашение между Трампом и Путиным назвали «худшим кошмаром» лидеров ЕС.

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