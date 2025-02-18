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В Европе рассказали, как могут повлиять на мирные переговоры по Украине

Bloomberg: Европе нужны инициативы, чтобы повлиять на переговоры по Украине
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РИА Новости

В Европе считают, что Брюсселю нужно выступить с «реальным планом» по урегулированию на Украине, чтобы оставить для себя возможность влиять на мирный процесс по решению конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Несколько чиновников заявили агентству Bloomberg, что для того, чтобы повлиять на дискуссии, Европе необходимо не только предложить что-то осязаемое, но и выяснить, кто будет говорить об этом», — говорится в сообщении издания.

На Украине и в ЕС заявили, что хотели бы, чтобы западные союзники Киева согласовали гарантии безопасности для Украины, прежде чем вести переговоры с Россией по урегулированию конфликта, пишет агентство.

Отмечается, что США намерены «действовать быстро» по Украине, поэтому Европа рискует оказаться в стороне от переговоров, которые в конечном итоге могут определить баланс безопасности на континенте «на долгие годы вперед».

В этой связи, пишет Bloomberg, Брюсселю нужно «быстро предложить реальный план» по Украине.

До этого британская газета Financial Times писала, что среди европейских лидеров на парижском саммите ЕС по Украине возникли острые разногласия по вопросу о возможной отправке миротворческого контингента в эту страну.

Ранее Шольц прокомментировал предложения о развертывании войск на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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