Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Мюнхенской конференции Хойсген купил квартиру в США

Плакавший из-за США глава Мюнхенской конференции купил квартиру в Нью-Йорке
close
IMAGO/Christian-Ditsch.de/Global Look Press

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, заплакавший на закрытии мероприятия, купил двухкомнатную квартиру в престижном районе Нью-Йорка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы городского реестра.

Политик приобрел квартиру на Манхэттене за сумму $780 тыс. в ноябре 2020 года. Первоначально квартира была выставлена на продажу 23 июля 2020 года, что говорит о том, что решение Хойсгена о покупке принималось еще в разгар первого президентского срока Дональда Трампа.

В договоре на покупку стоят подписи Хойсген и его супруги Ины. Квартира находится на пятом этаже семиэтажного здания 1892 года постройки, по адресу 102 west 75th street, в 400 метрах от Центрального парка. Недалеко от дома расположен Американский музей естественной истории.

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Хойсген во время закрытия мероприятия заявил, что после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса следует с опасением относиться к тому, что общая ценностная база США и Европы «может уже не быть такой единой», после чего заплакал.

Ранее в МИД РФ прокомментировали выступления лидеров стран ЕС на Мюнхенской конференции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами