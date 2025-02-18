Глава Мюнхенской конференции Хойсген купил квартиру в США

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, заплакавший на закрытии мероприятия, купил двухкомнатную квартиру в престижном районе Нью-Йорка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы городского реестра.

Политик приобрел квартиру на Манхэттене за сумму $780 тыс. в ноябре 2020 года. Первоначально квартира была выставлена на продажу 23 июля 2020 года, что говорит о том, что решение Хойсгена о покупке принималось еще в разгар первого президентского срока Дональда Трампа.

В договоре на покупку стоят подписи Хойсген и его супруги Ины. Квартира находится на пятом этаже семиэтажного здания 1892 года постройки, по адресу 102 west 75th street, в 400 метрах от Центрального парка. Недалеко от дома расположен Американский музей естественной истории.

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Хойсген во время закрытия мероприятия заявил, что после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса следует с опасением относиться к тому, что общая ценностная база США и Европы «может уже не быть такой единой», после чего заплакал.

Ранее в МИД РФ прокомментировали выступления лидеров стран ЕС на Мюнхенской конференции.