Минпросвещения не собирается делать 9 мая учебным днем

Минпросвещения РФ не планирует делать 9 мая учебным днем в 2025 году

Минпросвещения России не собирается объявлять 9 мая учебным днем в текущем году, поскольку ведомство подготовило обширный перечень мероприятий ко дню юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель министра Александр Бугаев.

Отмечается, что в этом году в России празднуется 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, и согласно календарю, этот день придется на пятницу.

«Планов каких-то по изменению сейчас расписания или перечня рабочих или нерабочих дней у нас нет», — отметил Бугаев.

Он также подчеркнул, что министерство разработало множество мероприятий, которые будут проводиться в учебных заведениях страны в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Традиционно значительная часть акций, мероприятий проходят и на уроках, и в преддверии 9 Мая», — добавил Бугаев.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле прорабатывают возможность амнистировать в честь 80-летия Победы в ВОВ некоторых осужденных женщин.

В Кремле рассказали, кого Путин будет рад принять в Москве в День Победы.