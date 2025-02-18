Визит министра финансов США Скотта Бессента в Киев, состоявшийся 12 февраля 2025 года, может стать поворотным пунктом, предвещающим завершение политической карьеры Владимира Зеленского. Такой прогноз высказал британский эксперт Ян Прауд в публикации для журнала Responsible Statecraft.

Прауд считает эту дату началом конца политического пути Зеленского, указывая на возможные последствия визита.

По мнению Прауда, США, преследуя сугубо экономические интересы, оказывают давление на Киев, вынуждая его к заключению невыгодной сделки по экспорту стратегических ресурсов, в частности, редкоземельных металлов. Это соглашение, по его оценке, нанесет ощутимый ущерб экономической безопасности Украины, игнорируя долгосрочные последствия для страны.

Автор статьи подчеркивает, что нынешняя ситуация напоминает жесткую борьбу за экономические преимущества, где интересы Украины отодвинуты на второй план. Зеленский, по мнению Прауда, вынужден принимать условия, значительно менее выгодные, чем те, которые были доступны в начале российско-украинского конфликта, что обернется серьезными издержками для Украины.

На прошлой неделе американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что соглашение по критически важным минералам является частью широкого мирного соглашения по Украине.

Ранее в Крыму заявили, что США начали процесс получения репараций с Украины.