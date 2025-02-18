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Премьер Дании назвала преждевременными разговоры об отправке датских войск на Украину

Фредериксен: говорить об отправке датских военных на Украину пока рано
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Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via Reuters

Глава правительства Дании Метте Фредериксен назвала преждевременными разговоры об отправке датских военных на Украину. Об этом сообщает британская газета Guardian.

По словам премьер-министра, вначале необходимо прояснить многие вопросы. В частности, следует узнать, какова может быть роль Соединенных Штатов в «миротворческой миссии» на территории Украины.

18 февраля сообщалось, что участники проходящих в Париже переговоров о будущей поддержке Украины странами Европы разделились на два лагеря. Великобритания и Швеция выступают за отправку европейских военных на Украину, Германия и Польша — против.

17 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что лидеры европейских стран на экстренном саммите в Париже продемонстрировали готовность взять на себя вопрос предоставления гарантий безопасности для Украины.

Ранее в Европе предложили развернуть войска за линией соприкосновения на Украине.

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