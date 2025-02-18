Премьер Дании назвала преждевременными разговоры об отправке датских войск на Украину

Фредериксен: говорить об отправке датских военных на Украину пока рано

Глава правительства Дании Метте Фредериксен назвала преждевременными разговоры об отправке датских военных на Украину. Об этом сообщает британская газета Guardian.

По словам премьер-министра, вначале необходимо прояснить многие вопросы. В частности, следует узнать, какова может быть роль Соединенных Штатов в «миротворческой миссии» на территории Украины.

18 февраля сообщалось, что участники проходящих в Париже переговоров о будущей поддержке Украины странами Европы разделились на два лагеря. Великобритания и Швеция выступают за отправку европейских военных на Украину, Германия и Польша — против.

17 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что лидеры европейских стран на экстренном саммите в Париже продемонстрировали готовность взять на себя вопрос предоставления гарантий безопасности для Украины.

Ранее в Европе предложили развернуть войска за линией соприкосновения на Украине.