Маск оценил компетентность Лаврова и Ушакова, прибывших на переговоры в Саудовскую Аравию

Руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск отметил в соцсети X высокую компетентность министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и помощника российского президента Юрия Ушакова, которые прибыли в Саудовскую Аравию для участия в переговорах с американскими представителями.

«Вот как выглядит компетентное руководство», — написал Маск.

18 февраля пройдут первые за несколько лет личные переговоры высокопоставленных представителей России и США. На встрече, которая состоится в Эр-Рияде, с российской стороны будут присутствовать Лавров и Ушаков. С американской стороны в Саудовскую Аравию приедут госсекретарь Марк Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры будут посвящены прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Чего стоит ожидать от переговоров и будет ли на них присутствовать Украина — в материале «Газеты.Ru».

12 февраля президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

Ранее Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах США и России.