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Британский дипломат уличил президента Украины в нежелании установить мир

Британский дипломат Прауд: Зеленский не желает достижения мира
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на самом деле не желает достижения мирного соглашения. Об этом в статье для Strategic Culture заявил британский дипломат Ян Прауд.

По его словам, финансируемая странами Запада «украинская клика» испугана последствиями возможного мирного соглашения. Для президента Украины достижение мира означает потерю власти, авторитета и популярности у западных политиков и журналистов.

Дипломат подчеркнул, что если бы у Зеленского был выбор, он никогда бы не пошел на мирное соглашение, которое уничтожит его политическую карьеру.

17 февраля президент Украины заявил, что Киев не будет участвовать в переговорах США и России, даже если его попросят.

В тот же день экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Вашингтон заставит Украину принять результаты переговоров России и США в Саудовской Аравии.

Ранее Зеленский высказался о перспективах вступления Украины в НАТО.

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