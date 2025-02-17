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Фон дер Ляйен заявила о позиции лидеров Евросоюза по достижению мира на Украине

Фон дер Ляйен: лидеры ЕС подтвердили, что Украина заслуживает мира через силу
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Tobias Hase/Global Look Press

Экстренный саммит Европейского союза в Париже подтвердил, что Украина заслуживает «мира через силу». Об этом председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен написала в социальной сети X.

По ее словам, участники саммита заявили, что Украина заслуживает полученного через силу мира, который уважает ее независимость, суверенитет, территориальную целостность и предоставляет надежные гарантии безопасности.

12 февраля фон дер Ляйен во время встречи с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом отметила приверженность Европейского союза к справедливому и длительному миру для Украины.

11 февраля глава Европейской комиссии заявила, что необходимо единство в продолжении поддержки Украины.

4 февраля фон дер Ляйен призвала Европейский союз «креативно использовать» замороженные активы Российской Федерации для помощи Украине.

Ранее в ЕС призвали устроить трибунал для фон дер Ляйен.

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