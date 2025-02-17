Премьер Венгрии заявил, что саммит РФ и США будет посвящен не только Украине

Орбан: США и РФ сначала обсудят вопросы нового мироустройства, а потом Украину

Соединенные Штаты и Россия сперва обсудят важные вопросы по обустройству миропорядка и только потом приступят к решению украинского вопроса, заявил на пресс-конференции с сербским президентом Александаром Вучичем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его цитирует РИА Новости.

«Я убежден, что российско-украинский конфликт завершат переговоры не о нем. <...> И нам надо понимать, что те, кто разговаривает сейчас в Саудовской Аравии, будут обсуждать ряд более крупных вопросов», — заявил глава венгерского правительства.

По его словам, сначала мировые державы обсудят вопросы торговли, технологий и энергетики, а Украина «будет рассмотрена в этом большом контексте», после чего удастся выработать некое решение.

18 февраля пройдут первые за несколько лет личные переговоры российских и американских представителей на высоком уровне. На встрече, которая состоится в Эр-Рияде, с российской стороны будут присутствовать глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны в Саудовскую Аравию приедут госсекретарь Марк Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Чего стоит ожидать от переговоров и будет ли на них присутствовать Украина — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кадыров призвал не ждать начала переговоров по Украине.