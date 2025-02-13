Путин объявил благодарность дочери Кадырова

Президент России Владимир Путин объявил благодарность дочери главы Чеченской Республики Карине Кадыровой. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Объявить благодарность Президента Российской Федерации Кадыровой Карине Рамзановне», — сказано в сообщении.

Кадырова с 24 февраля 2023 года занимает пост первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни. 24-летняя Кадырова отвечает за взаимодействие с социальным сектором. До этого она занимала должность начальника департамента дошкольного образования Грозного.

В декабре прошлого года рамках прямой линии президент России назвал город Грозный современным российским чудом. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил Владимира Путина за эти слова. По словам Кадырова, достижения и успехи региона не были бы высокими, если бы не личное участие главы государства в развитии Чечни.

Ранее Кадыров попросил Путина разрешить ему выбрать цель для «Орешника».