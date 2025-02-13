Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин объявил благодарность дочери Кадырова

Путин своим указом объявил благодарность дочери Кадырова Карине
close
Александр Гальперин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин объявил благодарность дочери главы Чеченской Республики Карине Кадыровой. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Объявить благодарность Президента Российской Федерации Кадыровой Карине Рамзановне», — сказано в сообщении.

Кадырова с 24 февраля 2023 года занимает пост первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни. 24-летняя Кадырова отвечает за взаимодействие с социальным сектором. До этого она занимала должность начальника департамента дошкольного образования Грозного.

В декабре прошлого года рамках прямой линии президент России назвал город Грозный современным российским чудом. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил Владимира Путина за эти слова. По словам Кадырова, достижения и успехи региона не были бы высокими, если бы не личное участие главы государства в развитии Чечни.

Ранее Кадыров попросил Путина разрешить ему выбрать цель для «Орешника».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами