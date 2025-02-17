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Небензя назвал задачу новых властей Украины после выборов

Небензя: выполнение договоренностей будет задачей новых властей Украины
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Выполнением новых договоренностей по Украине, которые могут быть достигнуты, будет заниматься та власть, которая появится по итогам выборов в этой стране. Об этом заявил постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в ходе заседания, приуроченного к 10-й годовщине принятия резолюции СБ 2202, утвердившей Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что Украина безвозвратно лишилась не только Крыма, но и Донецкой, Луганской народных республик, а также потеряла Херсонскую и Запорожскую области.

«Исправлять ситуацию нужно в тех регионах, которые пока еще остаются под контролем Киева. Необходимо, чтобы реализацией новых договоренностей занималась та власть, которая будет искренне в этом заинтересована», — подчеркнул дипломат.

Также Небензя заявил, что страны Евросоюза и Великобритания являются абсолютно недоговороспособными, поэтому они не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по Украине.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в диалоге США и РФ в Эр-Рияде.

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