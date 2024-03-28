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СБУ заочно предъявила новое обвинение главе ДНР Пушилину

СБУ заочно предъявила новое обвинение главе ДНР Пушилину и парламентарию Жоге

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СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение главе Донецкой народной республики (ДНР) Денису Пушилину и председателю парламента ДНР Артему Жоге в организации президентских выборов в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«СБУ сообщила о подозрении предводителям ДНР, организовавшим голосование», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, обвинения предъявлены Пушилину, Жоге и главе избирательного комитета ДНР Владимиру Высоцкому по статье «Коллаборационная деятельность» УК Украины.

В сентябре 2022 года Служба безопасности Украины предъявила обвинения 16 представителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в проведении референдумов и коллаборационизме. Обвинения в том числе предъявлены главе ДНР Денису Пушилину, главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, главе администрации Херсонской области Владимиру Сальдо и заместителю главы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову. Следователи квалифицируют их деятельность по статье «Коллаборационная деятельность» Уголовного кодекса Украины.

Ранее Украина заочно предъявила новые обвинения Владимиру Машкову.

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