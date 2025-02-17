Помощник Путина Ушаков заявил, что переговоры РФ и США будут двусторонними

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил в эфире Первого канала, что переговоры между делегациями России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде будут двусторонними.

Стороны должны обсудить переговоры по Украине и восстановление нормальных двусторонних отношений, отметил Ушаков.

Также он отметил, что генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев может присоединиться к российской делегации для переговоров с США в Эр-Рияде.

17 февраля стало известно, что помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров в этот день отправятся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для встречи с представителями Соединенных Штатов. Встреча пройдет 18 февраля и будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений, а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию.

Ранее Лавров заявил, что Россия не уступит территории Украине в ходе переговоров.