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Эксперт: переговоры в Эр-Рияде могут остановить горячую стадию конфликта

Политолог Рощин: в Эр-Рияде США и РФ остановят горячую стадию СВО
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Павел Бедняков/РИА Новости

На предстоящих переговорах российской и американской делегаций в Эр-Рияде стороны могут договориться о завершении горячей стадии украинского конфликта, считает ведущий эксперт Центра политических технологий, политтехнолог, социолог Алексей Рощин. Первоначальные встречи отдельно с Москвой и Киевом связаны с тем, что ожидания от переговоров у сторон противоположны, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

«Ну, завтра, я так понимаю, хотят уже окончательно договориться о завершении, собственно, горячей стадии войны между собой», — предположил Рощин.

После отдельных встреч с российской и украинской сторонами планируется провести тройственные переговоры, на которых, вероятно, уже будет решаться вопрос о разведении войск, считает эксперт. До этого момента рано говорить о прекращении огня, убежден он.

Что касается публикаций в западных СМИ, которые пишут, что Россия фактически уже победила, то они, по мнению Рощина, связаны с попыткой «умаслить» Россию, чтобы заставить победителя действовать великодушно. Однако до сих пор не ясно, на каких именно основаниях планируется останавливать конфликт. Обсуждать на предстоящих переговорах в том числе будут проведение границы — либо по линии боевого соприкосновения, либо по договоренности сторон о занятых территориях, заключил он.

Напомним, завтра в столице Саудовской Аравии состоятся российско-американские переговоры. В Кремле сообщали, что туда направятся помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров. С американской стороны участие во встрече примут госсекретарь США Марко Рубио, также с ним будут советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Белого дома на Ближнем Востоке Стив Виткофф.

Ранее в Кремле рассказали, почему переговоры между РФ и США пройдут в Саудовской Аравии.

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