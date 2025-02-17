В Раде пошутили о создании Украиной своего НАТО после слов Зеленского

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, пошутил в своем Telegram-канале над заявлением президента Украины Владимира Зеленского о создании страной «своего НАТО».

«Угу. НАТО на донаты. А если пойти второй дорогой, то можно и на Tesla замахнуться», — написал нардеп.

12 февраля Зеленский заявил в интервью для издания The Economist, что Украина должна создать собственный аналог Организации Североатлантического договора (НАТО). Глава государства подчеркнул, что США должны обеспечить Украине безопасность, которая не будет зависеть от России. В качестве примера таких гарантий он предложил усилить армию страны тяжелой техникой и системами противовоздушной обороны в достаточном количестве.

15 февраля Зеленский на Мюнхенской конференции призвал страны Евросоюза создать «вооруженные силы Европы», основой для которых могла бы стать украинская армия. Президент Украины не исключил, что США могут отказать европейским странам в военной поддержке, и заявил об угрозе нападения РФ на страны НАТО – хотя российская сторона неоднократно подчеркивала, что воевать с альянсом не собирается. При этом Associated Press сообщило, что Европа уже тайно ведет переговоры о создании объединенной группировки европейских сил — для их отправки на Украину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал, как Украина вернет утраченные территории.