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Зеленский рассказал, как Украина вернет утраченные территории

Зеленский исключил признание российскими утраченных Украиной территорий
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Sven Hoppe/Pool/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью NBC исключил, что страна признает свои утраченные территории российскими.

«Мы должны вернуть их (территории. — «Газета.Ru») дипломатическим путем. Да, мы можем. Если мы в НАТО, то понятно, почему это можно сделать дипломатическим путем», — сказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что сейчас самое главное для властей республики — люди, а в будущем Киев будет искать «хороший, дипломатический» возвращения утраченных территорий. По мнению политика, Украина все еще может одержать военную победу в конфликте, но она будет связана с большими потерями.

«Мы не понимаем, насколько много [людей потеряем]. Я думаю, что это слишком много... Если наши партнеры не помогут, не поддержат, будет сложно. Это будет долго», — считает президент.

В том же интервью он говорил о том, что мирное урегулирование конфликта невозможно без решения президента РФ Владимира Путина. Украинский лидер подчеркнул, что готов участвовать в мирных переговорах вместе с США, ЕС и Россией. Зеленский считает, что американский президент Дональд Трамп может подтолкнуть российского лидера к переговорам.

Ранее появилась карта интересующих Трампа ресурсов Украины.

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