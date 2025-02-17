Зеленский рассказал, как Украина вернет утраченные территории

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью NBC исключил, что страна признает свои утраченные территории российскими.

«Мы должны вернуть их (территории. — «Газета.Ru») дипломатическим путем. Да, мы можем. Если мы в НАТО, то понятно, почему это можно сделать дипломатическим путем», — сказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что сейчас самое главное для властей республики — люди, а в будущем Киев будет искать «хороший, дипломатический» возвращения утраченных территорий. По мнению политика, Украина все еще может одержать военную победу в конфликте, но она будет связана с большими потерями.

«Мы не понимаем, насколько много [людей потеряем]. Я думаю, что это слишком много... Если наши партнеры не помогут, не поддержат, будет сложно. Это будет долго», — считает президент.

В том же интервью он говорил о том, что мирное урегулирование конфликта невозможно без решения президента РФ Владимира Путина. Украинский лидер подчеркнул, что готов участвовать в мирных переговорах вместе с США, ЕС и Россией. Зеленский считает, что американский президент Дональд Трамп может подтолкнуть российского лидера к переговорам.

Ранее появилась карта интересующих Трампа ресурсов Украины.