Администрация Трампа продолжает сокращать сотрудников программ чистой энергетики

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает масштабные сокращения федеральных сотрудников, затронув офис кредитных программ министерства энергетики. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что финансируемая на сотни миллиардов долларов при экс-президенте США Джо Байдене Федеральная программа чистой энергии потеряла порядка четверти сотрудников в рамках реформ Трампа.

Издание подчеркивает, что около 60 сотрудников, включая десятки недавно нанятых специалистов, уволились или были сокращены с момента инаугурации Трампа. В будущем штат могут сократить еще на 50%. Под сокращение могут попасть также независимые подрядчики. Это может повлиять на выдачу кредитов для проектов в области чистой энергетики.

До этого один из крупнейших американских производителей автомобилей, компания Ford Motor предупредила об ожидающемся падении прибыли в 2025 году, по крайней мере, на $2 млрд.

Падение прибыли в компании связали с политикой Трампа, который планирует ввести тарифы на импорт из Мексики и Канады.

Ранее сообщалось, что некоторые страны могут объявить бойкот брендам США из-за Трампа.