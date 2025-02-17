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Администрация Трампа продолжает сокращать сотрудников программ чистой энергетики

WSJ: Трамп сократил уже четверть сотрудников в сфере чистой энергетики
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Depositphotos

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает масштабные сокращения федеральных сотрудников, затронув офис кредитных программ министерства энергетики. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что финансируемая на сотни миллиардов долларов при экс-президенте США Джо Байдене Федеральная программа чистой энергии потеряла порядка четверти сотрудников в рамках реформ Трампа.

Издание подчеркивает, что около 60 сотрудников, включая десятки недавно нанятых специалистов, уволились или были сокращены с момента инаугурации Трампа. В будущем штат могут сократить еще на 50%. Под сокращение могут попасть также независимые подрядчики. Это может повлиять на выдачу кредитов для проектов в области чистой энергетики.

До этого один из крупнейших американских производителей автомобилей, компания Ford Motor предупредила об ожидающемся падении прибыли в 2025 году, по крайней мере, на $2 млрд.

Падение прибыли в компании связали с политикой Трампа, который планирует ввести тарифы на импорт из Мексики и Канады.

Ранее сообщалось, что некоторые страны могут объявить бойкот брендам США из-за Трампа.

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