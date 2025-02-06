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Ford предупредил об угрозе из-за политики Трампа

Ford Motor предупредил об обрушении прибыли в 2025 году из-за тарифов Трампа
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Jonathan Weiss/Shutterstock

Оlин из крупнейших американских производителей автомобилей, компания Ford Motor предупредила об ожидающемся падении прибыли в 2025 году, по крайней мере, на $2 млрд, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на отчетность компании.

Падение прибыли в компании связали с политикой президента США Дональда Трампа, который планирует ввести тарифы на импорт из Мексики и Канады.

По словам финансового директора Шерри Хаус, без учета повышения пошлин прибыль Ford до уплаты налогов не превысит $8,5 млрд, что на $1,7 млрд ниже, чем в 2024 году. Гендиректор Ford Джим Фарли считает, что, если Трамп действительно утвердит пошлины против соседних страны в размере 25%, компания дополнительно потеряет миллиарды и миллиарды долларов. В результате предприятию придется сокращать штат сотрудников.

1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Их размер для двух стран составит 25%, тогда как для КНР — 10%. Свои действия политик объяснил защитой интересов американского бизнеса.

Вскоре стало известно, что президент США Трамп провел переговоры с главами Канады и Мексики. Стороны договорились усилить защиту границ и контроль за трафиком наркотиков. В ответ на это Вашингтон приостановил на 30 дней введение импортных пошлин в размере 25% на товары из этих стран, но не для Китая.

Ранее сообщалось, что некоторые страны могут объявить бойкот брендам США из-за Трампа.

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