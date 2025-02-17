В Британии заявили, что Украина должна находиться в выгодном положении до мирного соглашения

Украина должна находиться в выгодном положении до мирного соглашения. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает агентство Reuters.

«До тех пор, пока мы не достигнем мирного соглашения, мы должны убедиться, что Украина находится в максимально выгодном положении», — сказал он.

Стармер уточнил, что речь идет не только о линии фронта на Украине. По его словам, это «линия фронта для всей Европы».

Накануне бывший советник экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона Питер Риккетс заявил, что следует осторожно относиться к перспективе отправки миротворцев на территорию Украины.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил возможность отправки британских миротворческих сил на Украину, если будет достигнута договоренность о прекращении конфликта с Россией. Стармер признал, что развертывание сил повысит угрозу для военнослужащих.

Ранее в Европе признали, что больше не могут рассчитывать на США.