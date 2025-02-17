В Польше отказались отправлять военных для поддержки Украины

Премьер-министр Туск: Польша не будет отправлять солдат на Украину

Польская сторона продолжит поддерживать Украину, как делала это до сегодняшнего дня, однако не будет отправлять солдат на украинские территории. Об этом в ходе пресс-конференции перед вылетом в Париж на экстренный саммит по украинскому вопросу заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает телеканал TVP Info.

«Мы не предполагаем отправку польских солдат на Украину», — заявил он.

Туск отметил, что готов поддержать страны, которые решат пойти на этот шаг. По его словам, на данный момент польская сторона «полна решимости» продолжать сотрудничество в сфере безопасности с Евросоюзом и Соединенными Штатами.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил возможность отправки британских миротворческих сил на Украину, если будет достигнута договоренность о прекращении конфликта с Россией. Стармер признал, что развертывание сил повысит угрозу для военнослужащих.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что миротворческая миссия на Украине не может быть только европейской.