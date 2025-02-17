Губернатор Куйвашев прокомментировал сообщения о своей возможной отставке

Губернатор Свердловской области Куйвашев заявил, что не слышал о своей отставке

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил в разговоре с 66.ru, что ему ничего не известно о его возможной отставке.

17 февраля издание «Ведомости» со ссылкой на неназванные источники писало, что в администрации президента начали подготовку к возможному снятию Куйвашева с должности главы региона, на которой он пребывает с 2012 года.

Сам губернатор в разговоре с 66.ru отметил, что не знает о каких источниках идет речь.

«В администрации президента работают около тысячи человек. Если бы что-то подобное происходило, наверняка я был бы в курсе, но со мной это никто не обсуждал», — сказал Куйвашев.

Как выяснили журналисты, с момента вступления в должность губернатора в 2012 году сообщения о возможной отставке Куйвашева появлялись не менее 100 раз.

В материале «Ведомостей» утверждается, что главу Свердловской области могут снять с должности весной или осенью 2025 года. По данным издания, в настоящее время ведется подбор преемника, который должен быть «понятен» местным элитам. Один из собеседников «Ведомостей» назвал уход Куйвашева «решенным вопросом» и предположил, что это произойдет в ближайшие месяцы. Он также не исключил, что губернатор перейдет на федеральную должность.

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