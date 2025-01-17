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В Госдепе пригрозили изоляцией Грузии после нападения на экс-премьера

В Госдепе пригрозили изоляцией Грузии после нападения на экс-премьера Гахарию
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Irakli Gedenidze/Reuters

Грузии грозит изоляция из-за действий правящей партии «Грузинская мечта». Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США  Мэттью Миллер  в соцсети  X. 

По его словам, Вашингтон решительно осуждает насилие против граждан Грузии, протестующих, журналистов и представителей оппозиции, включая экс-премьер-министра Георгия Гахарию.

Миллер добавил, что данные действия являются очередным примером тактики партии «Грузинская мечта», которая оставит страну в изоляции.

До этого сообщалось, что в Батуми в ночь на 15 января в отеле «Шератон» напали на лидера оппозиционной партии «За Грузию», бывшего премьер-министра Георгия Гахарию.

Пострадавшего политика доставили в местную больницу. Врач Тако Шантадзе рассказал журналистам, что Гахарию привезли без сознания и у него был сломан нос. Однако в целом состояние пациента было стабильным, и после оказания помощи он пришел в себя и по собственному желанию ушел.

Член партии Натия Мезвришвили утверждает, что за нападение ответственна правящая партия «Грузинская мечта».

Ранее в Грузии произошел взрыв в гостинице с беженцами.

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