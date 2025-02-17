Байден больше других отдыхал на посту президента США

NYP: Байден взял больше отпусков, чем любой другой президент США

Экс-президент США Джо Байден 39% времени на своем посту отдыхал, пишет газета New York Post (NYP).

«82-летний Байден брал больше отпусков, чем любой другой президент США в современной истории, проведя 577 из своих 1463 дней на посту — или 39% своего президентства — в отпуске», — говорится в публикации.

Как отмечают авторы публикации, среднестатистическому американцу, который получает 11 оплачиваемых дней отпуска в год, пришлось бы работать 52 года, чтобы накопить столько же времени на отдых, сколько Байден набрал за четыре года.

До Байдена на посту американского президента больше всех отдыхал Джордж Буш — старший. Он провел 37% своего президентства — 543 из 1461 дней — вне Белого дома.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что рост цен в США является для администрации Байдена «обвинительным заключением».

Ранее американцы назвали самого нелюбимого президента США.