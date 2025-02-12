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Американцы назвали самого нелюбимого президента США

Gallup: Байден стал самым нелюбимым президентом США для американцев
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Elizabeth Frantz/Reuters

Экс-президент США Джо Байден стал самым нелюбимым из ныне живущих американских лидеров среди жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup.

Согласно результатам исследования, около 57% американцев выразили негативное отношение к Джо Байдену. Еще 39% респондентов положительно высказались о бывшем главе Белого дома, 4% затруднились ответить.

При этом, как показал опрос, 59% участников положительно отозвались об экс-президенте США, соратнике Байдена по Демократической партии Бараке Обаме. Он получил негативные оценки от 36% американцев.

На втором месте по популярности расположился республиканец Джордж Буш-младший — 52% положительных оценок и 34% негативных. Замкнул тройку лидеров Билл Клинтон. Рейтинг одобрения экс-президента составил 48%, негативное мнение выразили 41% респондентов.

В конце января вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что администрация президента США Дональда Трампа в течение восьми дней с момента его инаугурации сделала больше, чем за четыре года удалось сделать офису Байдена.

Ранее Зеленский ответил смехом на вопрос о роли Байдена в истории.

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