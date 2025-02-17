В Госдуме прокомментировали нежелание Зеленского принимать решения США и России по Украине

Журова напомнила о статусе Зеленского после его отказа принять решения РФ и США

У президента Украины Владимира Зеленского нет статуса легитимного лидера страны. Об этом «Ленте.ру» заявила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова.

Так депутат ответила на заявление украинского лидера о его отказе принимать любые решения Соединенных Штатов и России по Украине.

«Зеленскому все равно эти договоры нельзя будет подписывать, надо будет проводить выборы на Украине. Можно будет разговаривать уже с новым, легитимным президентом, у которого будут все полномочия», — сказала она.

По ее мнению, переговоры на сегодняшний день может вести только Верховная рада.

До этого депутат Верховной рады Леся Василенко заявила, что Украина должна присутствовать за столом переговоров, так как диалог между Россией и Соединенными Штатами без участия Киева можно рассматривать лишь как «приквел» к мирному процессу.

Ранее бывший генсек НАТО пристыдил Трампа за общение с Путиным.