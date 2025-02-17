Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме прокомментировали нежелание Зеленского принимать решения США и России по Украине

Журова напомнила о статусе Зеленского после его отказа принять решения РФ и США
close
Sven Hoppe/Pool/Reuters

У президента Украины Владимира Зеленского нет статуса легитимного лидера страны. Об этом «Ленте.ру» заявила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова.

Так депутат ответила на заявление украинского лидера о его отказе принимать любые решения Соединенных Штатов и России по Украине.

«Зеленскому все равно эти договоры нельзя будет подписывать, надо будет проводить выборы на Украине. Можно будет разговаривать уже с новым, легитимным президентом, у которого будут все полномочия», — сказала она.

По ее мнению, переговоры на сегодняшний день может вести только Верховная рада.

До этого депутат Верховной рады Леся Василенко заявила, что Украина должна присутствовать за столом переговоров, так как диалог между Россией и Соединенными Штатами без участия Киева можно рассматривать лишь как «приквел» к мирному процессу.

Ранее бывший генсек НАТО пристыдил Трампа за общение с Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами