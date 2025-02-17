Таяни: ЕС может участвовать в переговорах по Украине из-за санкций против РФ

Европейский союз имеет право участвовать в переговорах по мирному урегулированию на Украине на основании того, что ЕС ввел многочисленные санкции против России. Об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни в интервью изданию La Stampa.

«С госсекретарем США я затрагивал вопрос о санкциях, которые ЕС ввел в последние месяцы против России. Очевидно, что это представляет важный инструмент для того, чтобы играть роль», — заявил Таяни.

Об этом Таяни говорил с государственным секретарем США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Глава итальянской дипломатии утверждает, что Европа должна консолидировать свои усилия в попытке пробиться на переговоры по Украине.

До этого газета Milliyet высказала мнение, что Владимиру Зеленскому надо прислушаться к Турции и не игнорировать Россию.

Автор статьи Абдуллах Каракуш считает, что Зеленскому нужно «открыть глаза и поговорить о том, как он решит проблему за столом переговоров».

Ранее в США раскрыли роль Саудовской Аравии в переговорах Москвы и Вашингтона.