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В Китае ответили на угрозы Трампа в адрес БРИКС

В МИД Китая предложили углубить партнерство БРИКС после угроз Трампа о пошлинах
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Thomas Peter/Reuters

Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь предложил углубить сотрудничество на площадке БРИКС в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран объединения, если те попытаются создать альтернативу американскому доллару. Его слова приводит ТАСС.

«Китай готов продолжить взаимодействие с партнерами по БРИКС, углубить практическое сотрудничество во всех областях, внести еще больший вклад в устойчивый и стабильный рост мировой экономики», — подчеркнул Го Цзякунь.

Он также напомнил о позиции Китая в отношении вопроса введения США дополнительных пошлин. Дипломат заявил, что в торговых или в тарифных войнах нет победителей, пострадают лишь общие интересы народов всех стран.

Как ранее заявил Трамп, попытка стран БРИКС создать валюту на замену доллара является угрозой для США и приведет к «ужасным последствиям» для Вашингтона и всего мира. Он пригрозил ввести 100% пошлины на экспорт стран объединения в Соединенные Штаты. При этом в самом БРИКС отметили, что опасения главы Белого дома не обоснованы, поскольку страны БРИКС не занимаются созданием единой общей валюты, так как это «экономически не вполне реалистично».

Ранее Трамп заявил о «смерти» БРИКС.

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