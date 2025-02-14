Трамп заявил о «смерти» БРИКС

Объединение БРИКС политически «умерло» после того, как прозвучали угрозы о введении 100%-ных пошлин на экспорт стран объединения в Соединенные Штаты. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает ТАСС со ссылкой на американское телевидение.

«Если БРИКС хочет играть в игры, эти страны не будут торговать с нами. Мы не будем с ними торговать. А если торговля и будет вестись, то как минимум по 100-процентному тарифу <...> БРИКС умер, с тех пор как я сказал об этом, БРИКС умер в ту же минуту, как я сказал об этом», — заявил Трамп.

Так он выразил недовольство тем, что сообщество, в котором важную роль также играет Россия, якобы собирается создать новую валюту или другую альтернативу американскому доллару.

При этом су-шерпа России в БРИКС Павел Князев заявил, что никто в организации не отказался от сотрудничества после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ее странам-участницам ввести стопроцентные пошлины, если они введут единую валюту.

Он добавил, что до реализации подобных планов еще очень далеко.

Ранее эксперт допустил, что БРИКС продолжит вытеснять доллар, несмотря на угрозы США.