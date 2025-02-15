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Трамп вновь заявил о стремлении БРИКС заменить доллар

Трамп: попытка БРИКС создать валюту на замену доллару создает угрозу для США
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Kevin Lamarque/Reuters

Попытка БРИКС создать валюту на замену доллара создает угрозу для Соединенных Штатов и приведет к «ужасным последствиям» для Вашингтона и всего мира. Об этом на брифинге в Белом доме заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Знаете, это было бы ужасно для нашей страны. Это было бы плохо для мира. Они хотели бы подорвать доллар. Шесть стран собрались вместе. Они хотят подорвать доллар», — заявил Трамп.

Он также вновь пригрозил введением 100%-х пошлин на товары стран БРИКС, которые поставляются на экспорт в Соединенные Штаты в том случае, если объединение решит создать собственную валюту.

До этого Дональд Трамп заявил, что объединение БРИКС политически «исчезло» после того, как прозвучали угрозы о введении 100%-х пошлин на экспорт стран объединения в Соединенные Штаты.

При этом су-шерпа России в БРИКС Павел Князев заявил, что никто в организации не отказался от сотрудничества с США после того, как президент Дональд Трамп высказал свои угрозы. Он добавил, что до реализации планов по валюте еще очень далеко.

Ранее эксперт допустил, что БРИКС продолжит вытеснять доллар, несмотря на угрозы США.

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