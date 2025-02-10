В БРИКС опровергли слова Трампа о создании единой валюты

Cу-шерпа России в БРИКС Павел Князев заявил в интервью РИА Новости, что никто в организации не отказался от сотрудничества после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ее странам-участницам ввести стопроцентные пошлины, если они введут единую валюту.

«Как уже сказал специальный представитель и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Сергеевич Песков, страны БРИКС в практическом плане не занимаются созданием единой общей валюты БРИКС. Это экономически не вполне реалистично», — сказал Князев.

По его словам, для появления такой валюты сначала нужно создать единый эмиссионный центр для всех стран БРИКС. Князев отметил, что трудно представить, как можно подвести под единый Центробанк все страны содружества. Это, по его словам, означало бы унификацию экономических политик и эмиссионных механизмов.

По словам Князева, все это может быть задачей на очень далекое будущее, однако сейчас об этом речи не идет. Он пояснил, что сейчас БРИКС уделяет особое внимание развитию расчетов в национальных валютах и созданию стабильных механизмов трансграничных платежей, которые не зависят от влияния и вмешательства третьих стран.

В конце января Трамп заявил, что ни одна из стран БРИКС не сможет заменить доллар в международной торговле. В своей социальной сети Truth Social он пригрозил государствам объединения 100-процентными пошлинами, если они попытаются создать новую валюту.

Трамп не в первый раз выступает с подобными заявлениями — до этого они звучали в ноябре 2024 года. Тогда же он посоветовал государствам объединения «найти другого простофилю» и заявил, что любая попытка заменить доллар приведет к «разрыву отношений с Америкой».

Ранее эксперт допустил, что БРИКС продолжит вытеснять доллар, несмотря на угрозы США.