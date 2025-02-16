В Аргентине решили объявить импичмент президенту страны

В Аргентине оппозиционная партия «Союз за родину» решила запустить процедуру импичмента президента страны Хавьера Милея после его публикации о криптовалюте. Об этом партия заявила на странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Блок депутатов решил представить предложение об импичменте президента», — говорится в сообщении.

По мнению партии, публикация Милея в X сведений об одной из криптовалют является «беспрецедентным скандалом». По данным аргентинской газеты Perfil, многие потеряли деньги, вложившись в криптовалюту, которая сначала выросла в цене, а затем упала.

В декабре Милей заявил, что в Аргентине завершилась рецессия и начался экономический рост. Он заявил, что страна оставила худшее позади, и в будущем будет все лучше и лучше. Он выразил уверенность в том, что в Аргентине наступают счастливые времена.

В декабре 2023 года Милей подписал указ о более чем 300 реформах, направленных на дерегулирование экономики. Этот документ отражает его видение развития страны. Некоторые положения были переработаны в законы и одобрены парламентом в июне. Реформы касаются приватизации государственных компаний, отмены ценового регулирования, изменения трудовых отношений и налоговой политики, а также нового подхода к привлечению иностранных инвестиций.

Ранее стало известно, что президент Аргентины стал гражданином Италии.