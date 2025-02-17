Команда Маска пытается получить доступ к данным налогоплательщиков

Налоговое управление США (IRS) предоставит сотруднику Департамента эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит Илон Маск, доступ к конфиденциальным данным налогоплательщиков. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Системы IRS содержат личные финансовые данные миллионов американцев, включая их налоговые декларации, номера социального страхования, адреса, банковские реквизиты и информацию о трудоустройстве, отмечает NYT.

«Расточительство, мошенничество и злоупотребления слишком долго глубоко укоренились в нашей сломанной системе. Чтобы выявить и исправить это, нужен прямой доступ к системе», — цитирует газета представителя Белого дома Харрисона Филдса.

По его словам, DOGE продолжит проливать свет на мошенничество, так как «американский народ заслуживает того, чтобы знать, на что его правительство тратит их с трудом заработанные налоговые доллары».

Сотрудник Департамента эффективности, инженер-программист Гэвин Клигер работал в штаб-квартире IRS 13 февраля. Он будет назначен в налоговое управление в качестве старшего советника исполняющего обязанности комиссара. Налоговое агентство все еще разрабатывает точные условия его работы, хотя, по словам источников NYT, ожидается, что он будет иметь широкий доступ к системам IRS.

На прошлой неделе суд лишил ведомство Маска доступа к платежной системе минфина.

Ранее в DOGE рассказали, на что США планировали потратить миллионы налогоплательщиков.