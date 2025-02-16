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В DOGE рассказали, на что США планировали потратить миллионы налогоплательщиков

DOGE: США собирались потратить десятки миллионов долларов на Молдавию и Мозамбик
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Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Департамент эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, рассказал на своей странице в социальной сети X, на что США планировали потратить миллионы долларов налогоплательщиков.

Среди них, $10 млн долларов на «добровольное медицинское мужское обрезание в Мозамбике», $14 млн на «улучшение государственных закупок» в Сербии, $22 млн на «инклюзивный и представительный политический процесс» в Молдавии». $21 млн планировалось потратить на явку избирателей в Индии и $40 млн на некий центр гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

Эти и ряд других инициатив были отменены департаментом.

14 февраля сообщалось, что DOGE получил доступ к программному обеспечению, которое позволит ведомству передавать данные из систем министерства труда США. Речь идет о программном обеспечении PuTTY. При этом уточняется, что из-за исков ряда профсоюзов доступ DOGE к данному ПО приостановлен, как минимум на время.

Ранее суд в США лишил ведомство Маска доступа к казначейству.

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